Dua Motor Kecelakaan di Cileungsi Bogor, 1 Orang Tewas dan 2 Luka-Luka

BOGOR - Dua motor terlibat kecelakaan di Jalan Raya Cileungsi, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dan dua orang terluka dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Angga Nugraha mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 02.45 WIB dini hari tadi. Awalnya, pengendara motor Yamaha Jupiter melaju dari dalam perumahan hendak menyebrang jalan menuju arah Jonggol.

"Pada saat bersamaan sebelah kanan kendaraan tertabrak motor Honda CBR yang datang dari arah Jonggol menuju arah Cileungsi," kata Angga dalam keterangannya, Minggu (24/9/2023).

Dalam kejadian ini, pengemudi motor Yamaha Jupiter mengalami luka di kepala dan meninggal dunia di lokasi. Sedangkan, penumpang Yamaha Jupiter dan pengemudi Honda CBR mengalami luka-luka.