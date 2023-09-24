Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bengkel di Pademangan Terbakar, 9 Damkar Dikerahkan ke Lokasi

Yohannes Tobing , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |10:54 WIB
Bengkel di Pademangan Terbakar, 9 Damkar Dikerahkan ke Lokasi
Kebakaran bengkel di Pademangan. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran hebat terjadi di Jalan Budi Kemuliaan Raya, Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu (24/9/2023) pagi. Sebuah bengkel motor yang berada di samping pom bensin (tidak aktif) terbakar.

Salah satu warga setempat, Yusuf (37) mengatakan, kebakaran ini terjadi dengan cepat. Ia melihat api keluar dari lantai bangunan tingkat dua tersebut. Melihat hal itu, warga setempat berupaya melakukan pemadaman.

"Tadi pas lagi rame warga di jalan, tiba-tiba kita melihat api besar. Warga sempat mengambil air dari got besar di depannya, tidak lama petugas pemadam datang, gak tahu gara-gara apa itu," kata Yusuf di lokasi pada Minggu (24/9/2023).

Dalam proses pemadaman ini, berdasarkan data Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Utara, sebanyak 9 unit damkar dengan 45 personel dikerahkan. Hingga saat ini, pemadaman masih berlangsung.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
