Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger Mayat Wanita Ditemukan di Kontrakan Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |11:13 WIB
Geger Mayat Wanita Ditemukan di Kontrakan Depok
Mayat wanita ditemukan di kontrakan di Depok. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

DEPOK - Geger penemuan jasad mayat berjenis kelamin perempuan berinisial S (51) yang telah membusuk di sebuah rumah kontrakan di Jalan Intan RT 2 RW 8, Kedaung, Sawangan, Kota Depok pada Jumat (22/9/2023).

"Betul (ditemukan jasad perempuan di sebuah kontrakan)," kata Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben saat dikonfirmasi, Minggu (24/9/2023).

Yefta menegaskan, tidak ditemukan luka maupun bekas penganiayaan pada bagian tubuh jasad tersebut.

"Tidak ada luka dan bekas penganiayaan," ucapnya.

Yefta menyebut, jasad perempuan lansia tersebut tidak dilakukan proses autopsi sesuai permintaan keluarga.

"(Tidak autopsi) dari pihak keluarga meminta agar segera dikuburkan," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement