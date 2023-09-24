Geger Mayat Wanita Ditemukan di Kontrakan Depok

Mayat wanita ditemukan di kontrakan di Depok. (Ilustrasi/Freepik)

DEPOK - Geger penemuan jasad mayat berjenis kelamin perempuan berinisial S (51) yang telah membusuk di sebuah rumah kontrakan di Jalan Intan RT 2 RW 8, Kedaung, Sawangan, Kota Depok pada Jumat (22/9/2023).

"Betul (ditemukan jasad perempuan di sebuah kontrakan)," kata Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben saat dikonfirmasi, Minggu (24/9/2023).

Yefta menegaskan, tidak ditemukan luka maupun bekas penganiayaan pada bagian tubuh jasad tersebut.

"Tidak ada luka dan bekas penganiayaan," ucapnya.

Yefta menyebut, jasad perempuan lansia tersebut tidak dilakukan proses autopsi sesuai permintaan keluarga.

"(Tidak autopsi) dari pihak keluarga meminta agar segera dikuburkan," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)