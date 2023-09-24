Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Hilang Kendali, Pemotor Tewas Usai Tabrak Pembatas Jalan di Tanjung Priok

Yohannes Tobing , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |18:30 WIB
Diduga Hilang Kendali, Pemotor Tewas Usai Tabrak Pembatas Jalan di Tanjung Priok
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya RE Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (24/9/2023) siang. Seorang pengendara sepeda motor (pemotor) B 3859 PIG tewas usai menabrak pembatas jalan di wilayah Volker, Tanjung Priok.

Kasat Lantas Wilayah Jakarta Utara, Kompol Edy Purwanto mengatakan, bahwa kecelakaan ini bermula saat pengendara motor ZLS (17) berboncengan dengan F (19) dengan mengendarai Honda Beat B 3859 PIG datang dari arah ancol.

"Pengendara ZLS Honda Beat B 3859 PIG yang berboncengan dengan F melaju dari arah barat ke timur. Setiba di dekat Pospol Volker, pengemudi hilang kendali ke kiri menabrak pembatas jalan dan terjatuh," Kata Edy saat dikonfirmasi.

Menurut Edy, akibat kecelakaan tunggal ini pengemudi motor SLS meninggal dunia di TKP sementara untuk penumpang F mengalami luka cukup serius dan kendaraan Honda Beat mengalami kerusakan yang parah.

"Out Off Controll (laka tunggal), Pengendara ZLS mengalami luka di bagian kepala belakang robek, kaki dan tangan lecet. Penumpang F mengalami luka di beberapa bagian cedera kepala berat, tangan dan kaki lecet," Ungkapnya.

Adapun dari kecelakaan ini, ditangani Unit Laka Lantas Satwil Jakarta Utara. Korban meninggal dunia dibawa menuju RSCM sementara korban luka-luka di bawa menuju rumah sakit terdekat.

(Awaludin)

      
