HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjar Pranowo Silaturahmi dengan Tokoh Lintas Agama di Tangerang

Isty Maulidya , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |17:23 WIB
Ganjar Pranowo Silaturahmi dengan Tokoh Lintas Agama di Tangerang
Ganjar Pranowo bertemu tokoh agama di Tangerang (foto: dok ist)
A
A
A

TANGERANG - Bakal calon presiden (Bacapres), Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh lintas agama di Kota Tangerang, Minggu (24/9/2023).

Pada pertemuan yang dilakukan di Pondok Pesantren Roudlotussalaam Cimone, Kota Tangerang itu Ganjar meminta pendapat para tokoh agama mengenai keberagaman dan toleransi di Indonesia.

Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo mengatakan, dengar pendapat ini dia lakukan karena tokoh agama punya peran penting untuk kelahiran dan keberlangsungan negara Indonesia. Keberagaman yang dimiliki Indonesia, lanjut Ganjar, harus terus dirawat dan dijaga. Salah satunya dengan melibatkan peran tokoh agama.

"Apa yang kami lakukan di Jawa Tengah adalah merawat kebhinekaan dan toleransi. Salah satunya membuat saling menghormati. Candi Borobudur dan Prambanan kami jadikan pusat ibadah bagi umat Buddha dan Hindu, bukan hanya tempat wisata," katanya.

