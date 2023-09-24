Viral! Kotak Suara Pemilihan Kepala Desa di Tangerang Keluarkan Asap

JAKARTA - Jagat media sosial dihebohkan dengan video.yang mempertontonkan kotak suara yang mengeluarkan kepulan asap. Peristiwa itu terjadi saat pemilihan kepala Desa (Pilkades) Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Video tersebut diunggah melalui akun Instagram @infotangerangkota. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (24/9/2023), sekitar pukul 11.30 WIB.

"Pukul 11.30 WIB panitia TPS 07 melihat adanya asap yang keluar dari salah satu kotak suara, sehingga pihak panitia membuka kotak suara tersebut atas persetujuan saksi-saksi," tulis keterangan Instagram @infotangerangkota.

Panitia yang melakukan pengecekan, menemukan terdapat surat suara yang terbakar. Lokasi pemungut suara itu terletak di Halaman SDN Gudang RT 4 RW 5, Kampung Gudang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Terlihat dalam video itu, membuat suasana di lokasi menjadi riuh oleh warga. Petugas sempat memukul bagian atas kotak suara itu, agar dapat membukanya. Belum diketahui penyebab apa yang mengakibatkan kotak suara itu terbakar.

(Awaludin)