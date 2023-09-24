Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Sambut Baik Fogging Partai Perindo di Perumahan Nuansa Alam Cilebut Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |19:31 WIB
Warga Sambut Baik Fogging Partai Perindo di Perumahan Nuansa Alam Cilebut Bogor
BOGOR - Warga Perumahan Nuansa Alam Cilebut, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor menyambut baik fogging dari Partai Perindo. Sebab, mencegah penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD).

"Ya bagus lah, jadi ngilangin nyamuk-nyamuk," kata salah satu warga Sudrajat kepada MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, Minggu (24/9/2023).

Tak lupa, warga juga berterima kasih atas kepedulian dari Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu.

"Biar gak khawatir, warga sini juga," ungkapnya.

Di sisi lain, tambah Sudrajat, dirinya menyambut baik adanya calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Bogor Dapil I dari Partai Perindo, Muhyiddin. Karena, diharapkan nantinya bisa mewakili suara masyarakat khususnya di wilayah Cilebut Barat.

Halaman:
1 2
      
fogging Partai Perindo
