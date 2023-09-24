Ganjar Silaturahmi Dengan Tokoh Lintas Agama di Tangerang, Anak-anak Berebut Cium Tangan

TANGERANG - Kedatangan Bakal calon presiden (Bacapres) RI Ganjar Pranowo di Pondok Pesantren Roudlotussalaam, Cimone, Kota Tangerang, Banten, Minggu (24/9/2023) mendapat sambutan hangat dari santri dan warga sekitar.

Saat Ganjar tiba, iringan musik Hadroh dimainkan oleh para santri. KH Abdul Mu'thi yang sudah bersiap menyambut, langsung mengalungkan surban putih di leher Ganjar, untuk kemudian mempersilakan menuju kediamannya.

Cukup lama Ganjar Pranowo berbincang bersama para tokoh lintas agama. Meski demikian, pantauan MNC Portal di lokasi cukup banyak warga sekitar dan wali santri yang antusias menunggu Ganjar keluar dari kediaman pengasuh pondok pesantren.

Begitu acara selesai, warga sekitar yang sudah menunggu pun berhamburan mendekati Ganjar. Tak terkecuali anak-anak yang juga ikut berebut mencium tangan Ganjar. Beberapa diantaranya bahkan meminta foto bersama sosok yajg dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu.

"Anak-anak belajar yang rajin ya, jangan malas-malasan. Sekolahnya juga harus rajin, supaya jadi kebanggaan keluarga," ujar Ganjar sambil melayani celoteh anak-anak.

Salah satu wali santri juga berbincang dan meminta Ganjar ikut mendoakan anaknya agar bisa seperti dirinya kelak.