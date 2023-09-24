Pasar Kutabumi Tangerang Dijarah OTK, Puluhan Pedagang Terluka

TANGERANG - Sejumlah orang tak dikenal (OTK) menjarah barang dagangan di Pasar Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu, 24 September 2023. Puluhan pedagang pun ikut terluka karena mempertahankan barang dagangan mereka. Tak hanya itu, kawanan OTK itu juga ikut merusak sejumlah toko.

Salah satu pedagang, Aco mengatakan bukan hanya ruko miliknya dirusak, tapi juga uang yang tersimpam didalam toko pun raib dicuri para orang tidak dikenal tersebut.

"Uang saya hilang, ratusan ribu, tersimpan di dalam kotak kayu. Sebelumnya, ruko saya juga dirusak, posisinya sedang ditutup, lalu mereka buka paksa dan ambil barang barang dalam toko," katanya.

BACA JUGA: Pembentukan Pakualaman Oleh Raffles dan Penjarahan Harta Kekayaan Sultan Yogya

Puluhan pedagang yang ada di lokasi juga mengalami luka-luka karena diserang saat mempertahankan barang dagangan mereka. Saat ini, para pedagang yang terluka sudah mendapatkan penanganan medis.

"Tadi rekan saya ada juga yang luka-luka, karena pas lagi dagang langsung diserang. Mereka dibawa ke klinik," ujarnya.