Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasar Kutabumi Tangerang Dijarah OTK, Puluhan Pedagang Terluka

Isty Maulidya , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |21:21 WIB
Pasar Kutabumi Tangerang Dijarah OTK, Puluhan Pedagang Terluka
Pasar Kutabumi Tangerang dijarah orang tak dikenal (Foto: Isty Maulidya)
A
A
A

TANGERANG - Sejumlah orang tak dikenal (OTK) menjarah barang dagangan di Pasar Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu, 24 September 2023. Puluhan pedagang pun ikut terluka karena mempertahankan barang dagangan mereka. Tak hanya itu, kawanan OTK itu juga ikut merusak sejumlah toko.

Salah satu pedagang, Aco mengatakan bukan hanya ruko miliknya dirusak, tapi juga uang yang tersimpam didalam toko pun raib dicuri para orang tidak dikenal tersebut.

"Uang saya hilang, ratusan ribu, tersimpan di dalam kotak kayu. Sebelumnya, ruko saya juga dirusak, posisinya sedang ditutup, lalu mereka buka paksa dan ambil barang barang dalam toko," katanya.

Puluhan pedagang yang ada di lokasi juga mengalami luka-luka karena diserang saat mempertahankan barang dagangan mereka. Saat ini, para pedagang yang terluka sudah mendapatkan penanganan medis.

"Tadi rekan saya ada juga yang luka-luka, karena pas lagi dagang langsung diserang. Mereka dibawa ke klinik," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172343/penjarahan-4b9r_large.jpg
Simpatisan FPI Jadi Tersangka Penghasutan Penjarahan, Beda dengan Klaster Delpedro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/338/3168577/polres_jaktim-kj7K_large.jpg
Gawat, Pelaku Penjarahan Gasak 7 Senjata Api di Polsek Matraman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/337/3168289/penjarahan-KAfR_large.jpg
Sempat Dijarah, 32 Barang Ahmad Sahroni Dikembalikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168216/uya_kuya-0ySg_large.jpg
Rumah Uya Kuya Dijarah, 12 Orang Ditetapkan Tersangka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167412/viral-RSQa_large.jpg
Duh! Kucing Kesayangan Uya Kuya Stres Pasca Penjarahan, Dapat Perawatan Medis Istimewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/338/3167344/viral-Ylid_large.jpg
Polisi Gerebek Rumah Pelaku Penjarahan, Amankan Kucing Kesayangan Uya Kuya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement