INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kabar Duka! Kasat Lantas Polres Jaktim Meninggal Dunia karena Sakit Jantung

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |21:25 WIB
Kabar Duka! Kasat Lantas Polres Jaktim Meninggal Dunia karena Sakit Jantung
Karangan bunga dukacita (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka datang dari kalangan kepolisian. Kepala Satuan (Kasat) Lantas Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Edy Surasa menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu (24/9/2023).

Kabar kepergian Kasat Lantas Polres Jakarta Timur itu dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus Simarmata. Ia menyebutkan Edy Surasa meninggal akibat serangan jantung yang dialaminya.

“Benar (meninggal dunia), karena sakit jantung,” kata Leonardus kepada wartawan, Minggu.

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko turut membenarkan kepergian dari Edy Surasa pada hari ini.

Dia mengatakan, Almarhum Edy Surasa sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun, lanjut dia, Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit.

“Hari ini kejadiannya, ia sakit, diberi pertolongan dan meninggal dunia di rumah sakit,” ujarnya.

Lebih lanjut, atas nama pihak kepolisian, Trunoyudo turut menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. “Semoga Almarhum mendapatkan tempat terindah di sisi Tuhan yang Maha Esa,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
