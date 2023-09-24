Kawanan OTK Jarah Pedagang di Pasar Kutabumi Tangerang, Polisi Selidiki Motifnya

TANGERANG - Sekolompok orang tak dikenal (OTK) menjarah lapak milik pedagang di Pasar Kutabumi, Kabupaten Tangerang pada Minggu, (24/9/2023). Pihak kepolisian pun sudah mendatangi lokasi kejadian dan tengah menyelidiki peristiwa yang sebenarnya.

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Sigit Dany Setiyono mengungkapkan pihak kepolisian, bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Tangerang sudah mendatangi lokasi begitu mendapat laporan. Saat ini pihaknya juga tengah melakukan investigasi untuk mencari motif serta pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

"Selanjutnya, kami akan melakukan penyelidikan dan investasi lebih dalam terkait peristiwa ini. dan sekaligus mencari pihak pihak yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana dan motifnya," ujar Sigit.

Kapolres juga menjamin bahwa saat ini kondisi pasar sudah kembali normal dan berhasil ditangani. Pihak kepolisian dibantu petugas Satpol PP juga ikut mengamankan dan menjaga lokasi kejadian.

"Saat ini, kami akan menjamin kondisi telah kembali normal dan berhasil di tangani. Selebihnya hari ini pihak satpol pp dan polsek pasrkemis telah ada di lokasi kejadian untuk menjaga dan memberikan rasa aman kepada masyarakat," lanjutnya.

Sebelumnya, puluhan pedagang pun ikut terluka karena mempertahankan barang dagangan mereka. Tak hanya menjarah barang dagangan, kawanan OTK itu juga ikut merusak sejumlah toko.