Silaturahmi Bareng Tokoh Lintas Agama, Ganjar: Beliau-Beliau Memberi Masukan

TANGERANG - Bakal calon presiden (Bacapres) RI Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi bersama tokoh lintas agama di Pondok Pesantren Roudlotussalaam, Cimone, Kota Tangerang, Banten, Minggu (24/9/2023). Kedatangan Ganjar pun disambut antusias pengasuh Pondok Pesantren Roudlotussalaam, KH Abdul Mu'thi, menghadiahi Ganjar sebuah surban putih.

Usai acara berlangsung, Ganjar menyampaikan banyak terimakasih atas undangan para tokoh agama di Kota Tangerang. Kegiatan ini juga merupakan forum silaturahmi sekaligus untuk mendengarkan nasihat para tokoh agama mengenai keinginan rakyat Indonesia di masa depan.

"Di pondok pesantren tadi juga hadir dari tokoh agama yang lain. Sehingga bisa berbincang, baliau-beliau memberikan masukan, dan inilah silaturahmi yang bagus," ujar Ganjar.

Para tokoh lintas agama itu memberikan amanat pada Ganjar Pranowo jika menjadi presiden 2024 kelak, mampu memperhatikan kesejahteraan dan pendidikan terutama pendidikan keagamaan. Dia pun mencontohkan bagaimana BAZNAS Jawa Tengah dikembangkan menjadi lembaga yang membantu banyak guru agama.

"Ke depan kita perlu mendengarkan para tokoh agama tiap perencanaan. Sehingga partisipasi yang merepresentasikan kelompok-kelompok itu kelak kemuaidan ikut serta berkontribusi memberikan masukan dalam pengambilan keputusan. Ini yang bisa menjaga situasi kondusif," pungkasnya.