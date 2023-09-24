Ultimatum Penjarah Pasar Kutabumi Tangerang, Polisi: Segera Serahkan Diri

TANGERANG - Sejumlah orang tak dikenal (OTK) membuat kerusuhan di Pasar Kutabumi, Kabupaten Tangerang dan menjarah lapak pedagang pada Minggu (24/9/2023) sore. Tak hanya kehilangan barang dagangan, sejumlah pedagang juga mengalami luka-luka karena mempertahankan barang dagangan mereka

Kapolresta Tangerang Kombespol Sigit Dany Setiyono menjelaskan saat ini situasi di lokasi kejadian sudah terkendali dan dijaga petugas. Kapolres juga meminta dengan tegas agar para pelaku menyerahkan diri.

"Sekali lagi kami tegaskan, mengimbau kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam peristiwa tindak pidana tadi sore untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada kepolisian," ujar Kapolres.

Selanjutnya, pihak kepolisian akan mendalami kasus tersebut dan melakukan investigasi untuk mengetahui pihak yang bertanggung serta motif yang ada di belakangnya. Kapolres juga tidak bisa memastikan apakah peristiwa tersebut terkait dengan rencana revitalisasi pasar seperti dugaan para pedagang.

"Kami akan melakukan penyelidikan dan investasi lebih dalam terkait peristiwa ini, dan sekaligus mencari pihak pihak yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana dan motifnya," lanjut Kapolres.

Sebelumnya diketahui bahwa sekelompok orang tak dikenal menjarah lapak pedagang di Pasar Kutabumi Kabupaten Tangerang.