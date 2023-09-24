Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Pria Lansia Nekat Gantung Diri di Cipayung Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |22:33 WIB
Tragis! Pria Lansia Nekat Gantung Diri di Cipayung Depok
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Geger pria lanjut usia (lansia) berinisial MS (79) nekat mengakhiri hidup dengan gantung diri di sebuah rumah Jalan Voly RT 3 RW 3, Ratu Jaya, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat pada Minggu (24/9/2023).

Kapolsek Pancoran Mas Polres Metro Depok, Kompol Tri Harijadi membenarkan korban MS ditemukan gantung diri oleh tetangga sepulang dari pasar di pintu bagian depan rumah yang ditempati korban.

"Betul jam 05.10 WIB, ditemukan tetangganya yang pulang dari pasar. Gantung diri di pintu depan rumah korban. Sesuai keterangan saksi tetangganya," kata Tri saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia.

Tri menambahkan, motif korban mengakhiri hidup dengan gantung diri didasar kondisi sakit yang tidak kunjung sembuh.

"(Motif korban gantung diri diduga) sakit-sakitan nggak sembuh-sembuh informasi dari anak korban," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa korban MS juga pernah melakukan percobaan bunuh diri. "Sebelumnya (Korban MS) pernah percobaan bunuh diri juga," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
depok mayat Bunuh Diri
