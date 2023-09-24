Tragis! Pria Lansia Nekat Gantung Diri di Cipayung Depok

DEPOK - Geger pria lanjut usia (lansia) berinisial MS (79) nekat mengakhiri hidup dengan gantung diri di sebuah rumah Jalan Voly RT 3 RW 3, Ratu Jaya, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat pada Minggu (24/9/2023).

Kapolsek Pancoran Mas Polres Metro Depok, Kompol Tri Harijadi membenarkan korban MS ditemukan gantung diri oleh tetangga sepulang dari pasar di pintu bagian depan rumah yang ditempati korban.

"Betul jam 05.10 WIB, ditemukan tetangganya yang pulang dari pasar. Gantung diri di pintu depan rumah korban. Sesuai keterangan saksi tetangganya," kata Tri saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia.

BACA JUGA: Keluarga Korban Terjerat Pinjol yang Bunuh Diri Diminta Lapor Polisi

Tri menambahkan, motif korban mengakhiri hidup dengan gantung diri didasar kondisi sakit yang tidak kunjung sembuh.

"(Motif korban gantung diri diduga) sakit-sakitan nggak sembuh-sembuh informasi dari anak korban," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa korban MS juga pernah melakukan percobaan bunuh diri. "Sebelumnya (Korban MS) pernah percobaan bunuh diri juga," pungkasnya.

(Arief Setyadi )