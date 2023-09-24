Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Hebat Melahap Gudang Pengepul Plastik di Bogor

Cahyat Supriatna , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |22:54 WIB
Kebakaran Hebat Melahap Gudang Pengepul Plastik di Bogor
Gudang pengepul plastik di Bogor kebakaran (Foto: Cahyat Supriatna)
BOGOR - Kebakaran hebat terjadi di sebuah gudang pengepul plastik pada Minggu (24/9/2023) malam di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebakaran terjadi diduga dari bekas bakaran sampah yang berada di belakang gudang.

Penyebab kebakaran diduga berawal dari bakaran sampah di belakang gudang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api hampir membakar seisi gudang.

Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Tiupan angin yang kencang membuat si jago merah terus membesar.

Sementara akses jalan yang sempit dan minimnya sumber air membuat petugas damkar mengalami kesulitan saat memadamkan api.

Menurut Danrus Damkar Sektor Citeureup Deden Hendrawan, 10 unit mobil damkar dari berbagai sektor yang ada di Kabupaten Bogor diterjunkan ke lokasi. Setelah berjibaku selama tiga jam, si jago merah berhasil dijinakkan oleh petugas damkar.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, total kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

(Arief Setyadi )

      
