HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Kerangka Ibu dan Anak di Depok, Polisi Sudah Periksa 29 Saksi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |23:38 WIB
Kasus Kerangka Ibu dan Anak di Depok, Polisi Sudah Periksa 29 Saksi
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
A
A
A

 

DEPOK - Pihak kepolisian masih terus menyelidiki kasus ibu berinisial GAH (64) dan anak DAW (38) yang ditemukan tinggal kerangka di Perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu.

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Samian mengungkapkan, pihaknya telah memeriksa 29 orang saksi terkait kasus tersebut.

“29 saksi (yang sudah diperiksa),” kata Samian dikonfirmasi awak media, Minggu (24/9/2023).

Samian menjelaskan, jumlah saksi yang telah diperiksa tersebut adanya penambahan. Adapun saksi yang diperiksa, lanjut dia, merupakan pihak yang bisa menjelaskan aktivitas ibu dan anak tersebut.

