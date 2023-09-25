Gempa M3,6 Guncang Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara

JAKARTA - Gempa bumi dengan Magnitudo (M) 3,3 terjadi di Timur Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada Senin 25 September 2023 dini hari. Adapun kedalaman gempa berada pada 132 Km.

Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun Twitter resminya, Senin (25/9/2023).

“Gempa Magnitudo 3,6M kedalaman 132 Km,” tulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pada pukul 00.59 WIB dengan titik lokasi 3.82 LU 125.95 BT. Pusat gempa berada pada 56 Km TimurLaut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Hingga saat ini, belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Arief Setyadi )