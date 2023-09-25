Hary Tanoe Sebut Hobi Ganjar dan Atiqoh Tunjukkan Contoh Pola Hidup Sehat

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe), kader Perindo, serta insan industri kreatif, berolahraga jalan kaki bersama Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo beserta istrinya Atiqoh, Minggu 24 September 2023.

Hary Tanoe menyebut pasangan Ganjar Pranowo dan Atiqoh mencerminkan mereka adalah pasangan yang harmonis. Terlebih, lari merupakan hobi yang merakyat dan dekat dengan masyarakat.

“Pak Ganjar, Bu Atikoh, saya dan kawan-kawan dari industri kreatif jalan pagi bersama. Luar biasa, jadi beliau ini pemimpin yang luar biasa. Harmonis sama istri rukun gitu ya, saya lihat luar biasa. Kemudian, hobinya sama. Ini bagus kalau suami istri hobi sama ya. Olahraga berdua lari, tadi saya liat tiga kali putaran, lima kilometer sendiri lari, tanpa berhenti ya. Apalagi Bu Atikoh katanya pernah lari marathon juga ya. Terus juga merakyat. Bisa bergaul dengan semua orang. Stamina bagus. Saya rasa emang pemimpin yang ideal,” ujar Hary Tanoe seraya membagikan video serta foto kegiatan pada laman Instagram miliknya, Senin (25/09/2023).

Bagi Hary Tanoe, kegemaran mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut dan istri menunjukkan pentingnya pola hidup masyarakat. Bahkan, hal tersebut merupakan campaign yang baik bagi masyarakat Indonesia. Selepas acara, Hary Tanoe memilih untuk melanjutkan berolahraga dengan berlari menuju kediamannya di Jakarta Selatan.

(Awaludin)