Menko Polhukam Tutup Rakornas BAZNAS, Tekankan Prinsip Aman NKRI

JAKARTA - Prinsip 3A Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yakni Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI menjadi cara untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mohammad Mahfud MD memberi contoh Aman NKRI yang telah terbukti menyejahterakan masyarakat sejak dulu.

Dia mengatakan, ketika Indonesia belum merdeka jumlah rakyat miskin mencapai 95 persen karena penjajahan. Angka itu terus menurun ketika Indonesia telah merdeka. Sejak zaman Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, angka kemiskinan terus mengalami penurunan hingga 9,3 persen.

"NKRI benar-benar telah mampu mengentaskan sebagian besar rakyat Indonesia dari kemiskinan. Oleh sebab itu kita harus komitmen menjaga NKRI, harus kokoh," ucap Mahfud MD, saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2023, di Jakarta, Jumat (22/9/2023).

Mahfud menambahkan, BAZNAS merupakan salah satu upaya dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Ia pun mengucapkan selamat atas suksesnya penyelenggaraan rakornas dan berharap dapat diimplementasikan oleh BAZNAS daerah di tempatnya masing-masing.

"Saya mengucapkan selamat atas diselenggarakannya Rakornas ini. Mudah-mudahan kerja BAZNAS dari pusat hingga daerah menjadi lebih produktif," ucapnya.