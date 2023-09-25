Presiden Jokowi Ingatkan Wartawan: Berita yang Baik Bukan Berita Asal Viral

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para insan pers ataupun wartawan untuk tidak membuat berita yang ada viral. Menurutnya hal tersebut bisa memicu berita bohong atau hoax yang bertebaran di media sosial.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat meresmikan Pembukaan Kongres XXV PWI 2002 di Istana Negara pada Senin (25/9/2023).

"Karena memang sekarang ini mestinya berita yang baik itu bukan berita yang asal viral, bukan yang asal sensasional. Karena itu justru memicu bertebarannya hoax yang sampai saat ini masih ada. Saya mendapatkan laporan dari Menkominfo. Ternyata masih 11 ribu yang bertebaran di dunia digital," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi mengatakan bahwa kode etik jurnalistik harus terus dipegang teguh. Karena hal itu menjadi nilai plus dari media dan pers, serta menjadi kelebihan dibandingkan dengan citizen journalism.

"Sekali lagi jangan terpancing bersaing karena viral atau bersaing karena hoax dan jangan terpancing karena yang penting viral, heboh, dibaca. Saya kira hal-hal seperti itu yang harus kita hindari" ungkapnya.

Meski begitu , Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar wartawan dan insan Pers Indonesia yang selama ini kritis dan cermat dalam memberi masukan dan kritik kepada pemerintah.