Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Ingatkan Wartawan: Berita yang Baik Bukan Berita Asal Viral

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |15:47 WIB
Presiden Jokowi Ingatkan Wartawan: Berita yang Baik Bukan Berita Asal Viral
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para insan pers ataupun wartawan untuk tidak membuat berita yang ada viral. Menurutnya hal tersebut bisa memicu berita bohong atau hoax yang bertebaran di media sosial.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat meresmikan Pembukaan Kongres XXV PWI 2002 di Istana Negara pada Senin (25/9/2023).

"Karena memang sekarang ini mestinya berita yang baik itu bukan berita yang asal viral, bukan yang asal sensasional. Karena itu justru memicu bertebarannya hoax yang sampai saat ini masih ada. Saya mendapatkan laporan dari Menkominfo. Ternyata masih 11 ribu yang bertebaran di dunia digital," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi mengatakan bahwa kode etik jurnalistik harus terus dipegang teguh. Karena hal itu menjadi nilai plus dari media dan pers, serta menjadi kelebihan dibandingkan dengan citizen journalism.

"Sekali lagi jangan terpancing bersaing karena viral atau bersaing karena hoax dan jangan terpancing karena yang penting viral, heboh, dibaca. Saya kira hal-hal seperti itu yang harus kita hindari" ungkapnya.

Meski begitu , Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar wartawan dan insan Pers Indonesia yang selama ini kritis dan cermat dalam memberi masukan dan kritik kepada pemerintah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174943//prabowo-4hH9_large.jpg
Menyibak Tabir Pertemuan Empat Mata Jokowi dengan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174731//prabowo_dan_jokowi-wyEX_large.jpg
Pertemuan Prabowo-Jokowi Diduga Bahas Isu Sensitif hingga Dukungan Pencalonan di 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174663//luhut-6Xaf_large.jpg
Prabowo Bertemu Jokowi, Luhut: Bagus, Pemimpin Guyub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174655//jokowi_bertemu_prabowo-M6hf_large.jpg
Menyelami Makna di Balik Pertemuan Dua Jam Jokowi–Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174640//prabowo-Vux3_large.jpg
Prabowo-Jokowi Ternyata Janjian Bertemu di Kertanegara, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174467//prabowo-pBNh_large.jpg
Prabowo Panggil Menhan hingga Mendiksaintek Usai Bertemu Jokowi, Apa yang Dibahas?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement