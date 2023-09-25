Bisnis Uang Kuno Bisa Cuan Jutaan Rupiah, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

OKEZONE Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Pada Senin (25/9/2023), beberapa berita yang viral di media sosial ditayangkan dan bisa menambah wawasan Anda.

Salah satunya ada berita tentang Satuan Dalmas Polresta Cilacap dan petugas PLN unit pelayanan transmisi Purwokerto, Jawa Tengah, kembali melakukan sweeping layang-layang yang tengah dimainkan di dekat saluran saluran udara tegangan tinggi atau sutet.

Petugas langsung menurunkan paksa layang-layang yang tengah mengudara. Usai diturunkan, layang-layang tersebut kemudian disita oleh petugas. Setidaknya, ada puluhan layang-layang dari berbagai jenis dan ukuran diamankan.

Sementara itu ada juga berita tentang, beragam uang kuno milik Sutomo, seorang kolektor pedagang uang kuno dan langka dari Purbalingga, Jawa Tengah tersimpan rapi di album.

Uang kuno bentuk kertas maupun koin terbitan tahun 50an hingga 2000-an Indonesia dikoleksi dengan baik. Hobbynya mengkoleksi uang kuno mulai berkembang seiring adanya permintaan untuk keperluan mahar pernikahan.