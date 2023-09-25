Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kepala BMKG: Fenomena El Nino Akan Berakhir pada Maret-April 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |16:09 WIB
Kepala BMKG: Fenomena El Nino Akan Berakhir pada Maret-April 2024
kepala BMKG, Dwikorita Karnawati (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan fenomena El Nino yang membuat kemarau panjang di Indonesia akan mulai berakhir pada Maret, April 2024 mendatang.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menjelaskan bahwa fenomena El Nino telah dimulai sejak Juli. “Sudah dimulai sekitar Juli dan akan berlanjut bahkan hingga, indeksnya tahun depan, awal tahun, kalau nggak salah sampai Januari, Februari itu masih nanti indeksnya itu ada akan terjadi berlanjut,” ungkapnya dalam dialog yang ditayangkan di Media Sosial resmi BMKG, Senin (25/9/2023).

Lebih lanjut, Dwikorita mengatakan pengaruh El Nino akan mulai mereda pada bulan November, saat Indonesia mulai memasuki musim penghujan. “Namun, kita diuntungkan November tadi sudah mulai hujan. Jadi pengaruh El Nino itu menjadi seakan-akan terkalahkan dengan hujan.”

“Nah ini prediksi El Nino, hasil prediksi jadi caranya memprediksi ini ada waktu ya, ini misalnya sekarang ini ya September, Oktober, November tahun 2023, nah kita lihat El Nino nya masih moderat. El Nino nya kan dimulai sejak Juni, Juli, lemah tapi meningkat jadi moderat mulai Juli, Agustus, (kemudian) September semakin meningkat, puncaknya ya, ini mulai turun setelah September, Oktober ini mulai turun ya turun-turun terus,” kata Dwikorita.

“Nah ini sampai bulan apa? Februari, Maret, April, ini lemah, moderat nya berakhir sekitar bulan Februari. Nah jadi sampai Maret, April itu masih El Nino,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
musim kemarau elnino BMKG
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175200//cuaca_jabodetabek-yhYN_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175162//gempa-5SRy_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,6 Guncang Papua Nugini, BMKG Imbau Masyarakat di Pesisir Tetap Tenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174941//cuaca-migj_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Sebagian Jakarta Siang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174938//gempa-FqJt_large.jpg
Gempa Dangkal M5,2 di Pantai Barat Sumatera, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174666//gempa-1mrq_large.jpg
Gempa 4,0 Guncang Melonguane Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/340/3174650//gempa-Svy1_large.jpg
Gempa Guncang Kabupaten Gayolues Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement