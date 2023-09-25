BMKG: Musim Hujan Tahun 2024 Normal, Seperti 30 Tahun Terakhir

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan musim hujan tahun 2024 mendatang diprediksi normal, sama seperti rata-rata hujan selama 30 tahun terakhir.

“Jadi sebagian besar diprediksi hujan bulanan itu normal sesuai dengan rata-rata klimatologisnya. Jadi rata-rata hujan bulanan selama 30 tahun terakhir, sebagian besar normal,” ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam dialog yang ditayangkan di Media Sosial resmi BMKG, Senin (25/9/2023).

“Sekarang sifat hujannya, nah sifat hujan 80,9% ini normal, ini kurang lebih sama dengan rata-rata 30 tahun terakhir segitu rata-ratanya. Jadi tidak lebih lebat, tidak lebih kering,” jelasnya.

Meski begitu, kata Dwikorita, ada sebagian kecil wilayah Indonesia yang hujannya itu lebih rendah dari normalnya. Dan ada sebagian wilayah lagi yang hujannya lebih lebat dari normalnya. Dia pun mengatakan bahwa awal musim hujan akan mulai terjadi bulan November 2023. “Nah ini prediksi awal ini awal musim hujan ini tidak bersamaan sebagian besar di bulan November.”

“Tetapi yang 9,2% ini ada di sebagian dari Nusa Tenggara Timur ini di bawah normalnya artinya lebih lebih sedikit dari biasanya. Dan 9,9% itu di Sulawesi sebagian kecil sulawesi dan sebagian dari Sumatera itu lebih lebih lebat ya, di atas normalnya. Jadi semacam itu. Ini secara spasial per provinsi,” papar Dwikorita.