Gempa M3,4 Guncang Pacitan Jatim

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,4 mengguncang Pacitan, Jawa Timur, pada Senin (25/9/2023) sekira pukul 16.16 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.92 Lintang Selatan - 111.15 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.4, 25-Sep-2023 16:16:34WIB, Lok:8.92LS, 111.15BT (82 km Tenggara PACITAN-JATIM), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)