Peringati 24 Tahun Pernikahan dengan Ganjar, Siti Atikoh: Terima Kasih Selalu Sabar Membimbing

JAKARTA - Hari ini menjadi waktu bersejarah bagi Ganjar Pranowo dan istrinya, Siti Atikoh. Pada hari ini, usia pernikahan pasangan suami istri itu telah menginjak usia ke-24 tahun, Senin (25/9/2023).

Melalui akun Intagram pribadinya, @sitiatikoh meluapkan kegembiraanya. Dalam postingan video itu, Atikoh mempersembahkan sebuah lagu dari Shania Twain berjudul "You're Still The One."

Dengan suara merdu, Atikoh bernyanyi diiringi petikan gitar dari sang putra semata wayangnya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar.

Tak hanya itu, Atikoh juga mempersembahkan sebuah lagu berjudul "Sesaat Kau Hadir," besutan Utha Likumahuwa.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Ungkap Akan Segera Umumkan Nama Cawapres Pendampingnya

Dalam keterangan postingan itu, Atikoh membubuhkan ucapan terima kasih kepada Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo itu.