Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peringati 24 Tahun Pernikahan dengan Ganjar, Siti Atikoh: Terima Kasih Selalu Sabar Membimbing

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |20:20 WIB
Peringati 24 Tahun Pernikahan dengan Ganjar, Siti Atikoh: Terima Kasih Selalu Sabar Membimbing
Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh. (Instagram/Ganjar Pranowo)
A
A
A

JAKARTA - Hari ini menjadi waktu bersejarah bagi Ganjar Pranowo dan istrinya, Siti Atikoh. Pada hari ini, usia pernikahan pasangan suami istri itu telah menginjak usia ke-24 tahun, Senin (25/9/2023).

Melalui akun Intagram pribadinya, @sitiatikoh meluapkan kegembiraanya. Dalam postingan video itu, Atikoh mempersembahkan sebuah lagu dari Shania Twain berjudul "You're Still The One."

Dengan suara merdu, Atikoh bernyanyi diiringi petikan gitar dari sang putra semata wayangnya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar.

Tak hanya itu, Atikoh juga mempersembahkan sebuah lagu berjudul "Sesaat Kau Hadir," besutan Utha Likumahuwa.

Dalam keterangan postingan itu, Atikoh membubuhkan ucapan terima kasih kepada Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement