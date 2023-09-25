Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kaesang Pangarep Resmi Jabat Ketum PSI

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |20:26 WIB
Kaesang Pangarep Resmi Jabat Ketum PSI
Kaesang Pangarep resmi jabat Ketum PSI. (MPI/Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menetapkan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum menggantikan Giring Ganesha. Sementara Giring diangkat menjadi Dewan Pembina PSI bersama dengan Grace Natalie, Isyana Bagoes Oka.

Hal tersebut disampaikan saat acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI yang diadakan di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).

"Memutuskan pengangkatan saudara Kaesang Pangerep sebagai Ketua Umum PSI periode 2023-2028," kata Ketua Pembina PSI, Grace Natalie di Djakarta Theater, Senin (25/9/2023).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Kaesang ditemani oleh istrinya Erina Gudono saat pengangkatan Kaesang menjadi Ketua Umum PSI.

Penyerahan bucket bunga mawar pun diserahkan Giring Ganesha selaku mantan Ketua Umum yang sekarang menjadi anggota Dewan Pembina PSI.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
