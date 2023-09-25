Megawati dan Prabowo Duduk Semeja di Perayaan Hari Nasional Arab Saudi ke-93

JAKARTA - Wapres RI, Ma'ruf Amin beserta jajaran kementerian kabinet Indonesia maju tampak menghadiri perayaan Hari Nasional Arab Saudi ke-93 di salah satu hotel di Jakarta, Senin,(25/9/2023).

Tampak Wapres RI, Maruf Amin, Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Menag Yaqut, Menhan Prabowo, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Drs. Teten Masduki duduk semeja. Mereka pun tampak menghayati nyanyian Indonesia Raya.

Sebelumnya, tepat pukul 19.25 WIB,tampak Megawati memakai baju hitam bermotif bunga terlihat menjabat tangan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk RI Y.M. Faisal Abdullah H. Amodi. Tampak tangan Megawati terus dijabat lama oleh Dubes Faisal hingga menuju ruangan perayaan.

Ada juga Wapres RI, Maruf Amin yang hadir tepat pada pukul 19.59 WIB. Ma'ruf Amin menggunakan batik berwarna coklat muda dan peci hitam tampak berjalan ke arah Dubes Faisal. Adapun Ma'ruf Amin didampingi oleh Menag RI dan jajaran kementerian lainnya.

Sebelumnya, pada pukul 19.14 WIB, Jusuf Kalla juga terlihat menghadiri perayaan Hari Nasional Arab Saudi ke-93 ini. Saat disambut oleh Dubes Faisal, Jusuf Kalla yang mengenakan setelan kemeja hitam itu tampak bersalaman lalu melakukan ciuman pipi.

Merekapun turut disambut oleh Wakil Duta Besar, Mushari Althiyabi, Madam Mona Qadur dan Atase militer Arab Saudi Brigjen Staf Ahmed Saad Abdullah Al-Zahrani.