Ganjar Pranowo Sumringah Nonton Premier Petualangan Sherina 2 Bareng Istri dan Anak

JAKARTA - Bakal Calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo tampak menghadiri premier film Petualangan Sherina 2 di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin malam (25/9/2023).

Tak sendiri, Ganjar Pranowo datang bersama dengan istri tercinta, Siti Atikoh Ganjar Pranowo, dan putranya, Alam Ganjar Pranowo.

Di momen itu, Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman, dan family man mengenakan style casual layaknya anak muda.

Ganjar mengenakan half zipper merah dipasangkan dengan jaket kulit berwarna biru dengan aksen stripes di bagian lengan. Pakaian itu dipadukan dengan jeans biru dan sneakers merah. Senyum sumringah terlukis sepanjang red carpet penayangan premier film tersebut.

Di sisi lain, Siti Atikoh mengenakan tunik hitam dipasangkan dengan jeans hitam yang tak kalah muda dari suaminya. Alam sendiri jalan di belakang ayahnya, mengenakan open collar shirt biru, kompak dengan ayahnya.

(Khafid Mardiyansyah)