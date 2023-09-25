JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Maluku Tenggara Barat pada Senin (25/9/2023).
"Gempa Mag:4.6, 25-Sep-2023 19:11:58WIB," tulis BMKG melalui akun Twitternya @infoBMKG.
Lokasi koordinat gempa berada pada 6.72LS-129.77BT. Pusat gempa berada 220 km BaratLaut Maluku Tenggara Barat.
Kedalaman gempa 220 Km. "BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.
(Arief Setyadi )