Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,6 Guncang Maluku Tenggara Barat

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |21:54 WIB
Gempa M4,6 Guncang Maluku Tenggara Barat
Ilustrasi gempa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Maluku Tenggara Barat pada Senin (25/9/2023).

"Gempa Mag:4.6, 25-Sep-2023 19:11:58WIB," tulis BMKG melalui akun Twitternya @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa berada pada 6.72LS-129.77BT. Pusat gempa berada 220 km BaratLaut Maluku Tenggara Barat.

Kedalaman gempa 220 Km. "BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174938/gempa-FqJt_large.jpg
Gempa Dangkal M5,2 di Pantai Barat Sumatera, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174666/gempa-1mrq_large.jpg
Gempa 4,0 Guncang Melonguane Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/340/3174650/gempa-Svy1_large.jpg
Gempa Guncang Kabupaten Gayolues Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/340/3174294/gempa-B3jC_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Mukomuko Bengkulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174198/gempa-srMZ_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Bolaang Mongondow Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/340/3174010/gempa-mgCa_large.jpg
166 Kali Gempa Susulan di Sumenep Membuat Ratusan Bangunan Rusak Parah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement