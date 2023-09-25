Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Blak-blakkan, Alasan Kaesang Terjun ke Politik Ingin Ikuti Jejak Jokowi

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |21:59 WIB
Blak-blakkan, Alasan Kaesang Terjun ke Politik Ingin Ikuti Jejak Jokowi
Ketum PSI Kaesang Pangarep (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Kaesang Pangerep memberikan sambutan pertamanya setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI, di Djakarta Theater, Senin (25/9/2023).

Dalam sambutannya, Kaesang menyampaikan beberapa poin, saat dirinya menjadi Ketua Umum PSI periode 2023-2028. Salah satu poin Kaesang adalah ingin berpolitik mengikuti jejak ayahnya yakni Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

"Beliau sangat saya cintai dan hormati saya ingin ikuti jejak beliau berpolitik untuk kebaikan," kata Kaesang saat menyampaikan sambutannya, di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).

"Kepada bapak, saya ingin menyampaikan, saya mau menempuh jalan (seperti) bapak semoga gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih," imbuh Kaesang.

Selain itu, Kaesang juga ingin generasinya yakni generasi muda Indonesia ikut andil dalam urusan publik. Menurutnya, terjun ke dunia politik bagi anak muda bisa menyelematkan Indonesia di masa depan.

"Itulah cara kita membuat rasa hormat kita masuk kepolitik karena ingin melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan," ujar Kaesang.

(Arief Setyadi )

      
