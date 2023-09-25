Gempa M3,1 Guncang Buru Maluku, Kedalaman 10 Km

JAKARTA - Gempa bumi dengan Magnitudo (M) 3,1 terjadi di Timur Laut Buru, Maluku. Adapun kedalaman gempa berada pada 10 Km.

Informasi itu diberikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun Twitter resminya, Senin (25/9/2023).

“Gempa Magnitudo 3,1 Magnitudo dengan kedalaman 10 Km,” tulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pada pukul 21.49 WIB dengan titik lokasi 2.56 LS 127.16 BT. Pusat gempa berada pada 78 Km TimurLaut Buru, Maluku.

Hingga saat ini, belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Arief Setyadi )