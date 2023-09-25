Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berpengalaman di Jateng, Ganjar Miliki Strategi Jadikan Indonesia Lumbung Pangan

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |22:26 WIB
Berpengalaman di Jateng, Ganjar Miliki Strategi Jadikan Indonesia Lumbung Pangan
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo merupakan sosok yang berpengalaman, bahkan pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode. Bicara soal ketahanan pangan nasional, Ganjar mengungkapkan ada tiga strategi utama.

Dalam forum kebangsaaan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) beberapa waktu lalu, tiga strategi utama yang diungkapkan Ganjar untuk meningkatkan ketahanan pangan yang pertama adalah aktivasi birokrasi untuk memantau ketersediaan suplai dan permintaan.

Kemudian, menggenjot sentra produksi bahan pokok. Terakhir adalah menyeimbangkan neraca ekspor-impor pangan. Menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso, Ganjar perlu menyusun program tersebut secara rinci.

"Siapa pun nanti presidennya memiliki tugas penting untuk menggenjot produksi pangan karena ketimpangan antara yang kita ekspor dan impor itu semakin melebar. Ada beberapa hal yang teramat penting yang jarang disentuh," kata Andreas dalam keterangannya, Senin (25/9/2023).

Saat menjadi Gubernur Jateng, pemenuhan kebutuhan pangan domestik memang jadi salah satu perhatian Ganjar. Bahkan, Ganjar sempat mengungkapkan di media sosial niat menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia setelah menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau panen raya padi Ambal, Kabupaten Kebumen, Jateng, Maret lalu.

Dalam membangun kemandirian pangan di Jateng, apa yang dilakukan Ganjar terbilang berhasil. Bisa dilihat ada 282 desa mandiri pangan di provinsi tersebut. Bahkan, Jateng sempat menjadi lumbung padi terbesar nasional dengan produksi 9,65 ton gabah kering giling (GKG) pada 2019.

Peningkatan ekspor komoditas pertanian Jateng mencapai Rp8,3 triliun sepanjang 2020-2021. Capaian tersebut menjadi tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di seluruh Indonesia.

Bahkan, ekspor komoditas Jateng sampai ke Mesir, Italia, Jepang, dan Korea Selatan. Hingga akhirnya mendapatkan penghargaan Abdi Bakti Tani Tahun pada 2021. Tren pertanian organik yang ramah lingkungan juga terjadi di Jateng saat era Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement