Wachid Wibowo Ditunjuk Jadi Kalapas Sukamiskin yang Baru

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly melakukan promosi dan mutasi kepada 120 pegawai dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Salah satunya, jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Yasonna mengatakan, promosi dan mutasi di Kemenkumham ini bertujuan memberikan motivasi dan pengalaman yang baru bagi para jajarannya. Suasana kerja yang berbeda ini akan melahirkan gagasan-gagasan baru bagi kemajuan Kemenkumham.

"Promosi dan mutasi mematangkan wawasan kepemimpinan dan kemampuan manajerial. Perpindahan jabatan meningkatkan motivasi dan kreativitas, sehingga dapat melahirkan gagasan-gagasan baru," ujar Yasonna saat melantik para Pimpinan Tinggi Pratama di Graha Pengayoman, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023).

Yasonna menuntut para pejabat Kemenkumham untuk membawa perubahan di lingkungan kerja, khususnya di era yang serba kritis dan terbuka ini. Menurutnya, para pimpinan harus mampu membangun kemitraan dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pimpinan Kemenkumham juga perlu mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan strategis secara kreatif dan inovatif. "Perubahan-perubahan yang cepat dari lingkungan harus terus diantisipasi dan direspons secara kritis, kreatif, dan inovatif," kata dia.