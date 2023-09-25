Jokowi Dijadwalkan Kunjungi Arab Saudi Oktober Mendatang

JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan kunjungan ke Arab Saudi. Kunjungan tersebut dalam rangka pertemuan bilateral.

"Bulan Oktober 2023 nanti Presiden Republik Indonesia dijadwalkan melakukan kunjungan ke Kerajaan Arab Saudi untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri dan putra mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammed bin Salman," kata Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas mewakili Pemerintah RI memberi sambutan dalam perayaan Hari Nasional Arab Saudi ke-93 di salah satu hotel di Jakarta, Senin,(25/9/2023).

Dia berharap kunjungan bilateral itu dapat membuka jalan kerja sama yang lebih strategis antara Indonesia dan Arab Saudi.

"Saya percaya bahwa persaudaraan antar negara kita akan semakin kuat di tahun-tahun yang akan datang dengan komitmen bersama dari pemerintah dan masyarakat kita akan bekerja sama demi kemajuan kedua negara bersaudara ini," tuturnya.