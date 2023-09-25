Songsong Indonesia Emas, Michael Sianipar Sebut Ganjar Pranowo Sosok Pemimpin yang Relevan

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital, Michael Victor Sianipar menilai, Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo merupakan sosok paling relevan menjadi presiden guna memilin era saat ini dan menyongsong Indonesia Emas ke depan.

"Kita setiap saat setiap generasi itu selalu ada pemimpinnya, tokoh nasional, tapi pertanyaan kita siapa tokoh nasional yang layak dan paling relevant untuk memimpin Indonesia di era hari ini dan untuk menyongsong Indonesia 2045. Nah kita melihat Pak Ganjar sosok paling relevan," ujar Michael dalam diskusi bertema "Ganjar Paling Relevan untuk Masa Depan" di Kafe Little League, Jakarta, Senin (25/9/2023) malam.

BACA JUGA: Jokowi Dijadwalkan Kunjungi Arab Saudi Oktober Mendatang

Menurutnya, Ganjar Pranowo merupakan sosok yang muncul dari bawah dan sudah berpengalaman dalam memimpin suatu daerah, yakni Jawa Tengah dengan provinsi yang sangat besar. Daerah tersebut tentunya memiliki segudang permasalahan, hanya saja berhasil diselesaikan oleh Ganjar kala dia memimpin sebagai Gubernur Jateng.

"Memang butuh waktu tapi berhasil diselesaikan banyak sekali. Langkah berikutnya bagaimana pengalaman itu bisa dibawa ke level nasional karena kita mau supaya Indonesia ini tak hanya berpusat pada kota-kota besar saja, pada Jakarta saja, tapi ada banyak permasalahan di daerah," tuturnya.