INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jelang KTT AIS, Panglima TNI Rancang Strategi Pengamanan Terpadu

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |23:20 WIB
Jelang KTT AIS, Panglima TNI Rancang Strategi Pengamanan Terpadu
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono rancang strategi pengamanan KTT AIS (Foto: Dok TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyiapkan rencana pengamanan terpadu dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States (KTT AIS). Indonesia kembali dipercaya sebagai tuan rumah perhelatan internasional KTT AIS berkaca dari kesuksesan KTT ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dan KTT ASEAN ke 43 di Jakarta. 

Hal tersebut juga tidak terlepas dari dedikasi dan profesionalisme TNI dalam melaksanakan tugasnya selama kegiatan berlangsung untuk menjaga keamanan di setiap acara kenegaraan berskala internasional.

Persiapan pengamanan KTT AIS Forum yang akan berlangsung di Bali pada 10 dan 11 Oktober mendatang, Panglima TNI menerima paparan Panglima Komando Gabungan Wilayah (Pangkogabwilhan) II Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra terkait kesiapan Satgas Pengamanan VVIP tamu setingkat Kepala Negara, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Senin (25/9/2023).

Dalam paparannya kepada Panglima TNI, Pangkogabwilhan II selaku Panglima Komando Gabungan Terpadu Pengamanan (Kogabpadpam) VVIP akan membentuk Satuan Tugas yang akan menyelenggarakan Operasi Pengamanan (PAM) VVIP meliputi Satuan Tugas Pengamanan VVIP dan Pengamanan Wilayah, Satuan Tugas Pengamanan Khusus, Satuan Tugas Evakuasi.

Kemudian, Satuan Tugas Siber, Satuan Tugas Intelijen, Satuan Tugas Komunikasi dan Elektronika, Satuan Tugas Pertahanan Udara, Satuan Tugas Laut, Satuan Tugas Pengamanan Bandara dan Pelabuhan, dan Satuan Tugas Penerangan.

"Kogabpadpam ini nantinya akan bertanggung jawab penuh terhadap pengamanan tamu-tamu VVIP. Mereka terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, dan tamu negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan," ujar Marsekal Andyawan di hadapan Panglima TNI.

Halaman:
1 2
      
