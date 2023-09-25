Wilayah Malang Jawa Timur Diguncang Gempa Kekuatan M3,5

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 3,5 terjadi di Barat Daya Kabupaten Malang, Jawa Timur. Adapun kedalaman gempa berada pada 117 Km.

Informasi itu diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun Twitter resminya, Senin (25/9/2023).

“Gempa Magnitudo 3,5 Magnitudo dengan kedalaman 117 Km,” tulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pada pukul 23.23 WIB dengan titik lokasi 8.73 LS 112.53 BT. Pusat gempa berada pada 66 Km Barat Daya, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Hingga saat ini, belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis BMKG.

(Arief Setyadi )