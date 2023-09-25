Pria Lansia Tewas di Depok, Ada Secarik Kertas Berisi Pesan Kekecewaan terhadap Anak

DEPOK - Geger pria lansia berinisial MS (79) nekat mengakhiri hidup dengan gantung diri di sebuah rumah Jalan Voly RT 3 RW 3, Ratu Jaya, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat pada Minggu (24/9/2023).

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi membenarkan ditemukan secarik kertas berisi pesan kekecewaan terhadap sang anak yang diduga ditulis korban lansia MS sebelum mengakhiri hidup dengan gantung diri.

"(Ada secarik kertas pesan kekecewaan kepada anak) Iya. Diduga korban yang menulis surat itu. Cuma di narasi tidak disebutkan ya," kata Made saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Minggu (24/9/2023).

Berikut pesan dalam secarik kertas dalam dokumen foto diterima MNC Portal Indonesia berbunyi 'Sakit nggak tahan. Bilang sama anak-anak semua masa bodo. Nasib orang tua begini. Saat lagi muda banting tulang cari duit dari pagi sampai malam. Orangtua jompo, lumpuh disia-siakan. Mana jasa orangtua. Jaha***. Baca di HP jelas'.

Sebelumnya, Kapolsek Pancoran Mas Polres Metro Depok, Kompol Tri Harijadi membenarkan korban MS ditemukan gantung diri oleh tetangga sepulang dari pasar di pintu bagian depan rumah yang ditempati korban.

"Betul jam 05.10 WIB, ditemukan tetangganya yang pulang dari pasar. Gantung diri di pintu depan rumah korban. Sesuai keterangan saksi tetangganya," kata Tri saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia.