HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabrak Bocah, Truk Tanah di Tangerang Dihancurkan Massa

Hasnugara , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |03:00 WIB
Tabrak Bocah, Truk Tanah di Tangerang Dihancurkan Massa
Truk tanah di Tangerang dihancurkan massa usai tabrak anak hingga tewas (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

TANGERANG - Nahas, seorang bocah berusia enam tahun yang saat itu berada di atas motor menunggu kakaknya membeli pulsa dikonter tewas usai tertabrak truk tanah yang melintas di Jalan Raya Tanjung Pasir, Desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Kejadian tersebut sempat terekam kamera pengawas atau CCTV.

Dalam rekaman CCTV, terlihat detik - detik korban inisial HAG, bocah berusia enam tahun tertabrak truk tanah yang saat itu tengah melintas di jJalan Raya Tanjung Pasir, Desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang. Kakak korban yang saat itu melihat kejadian adiknya tertabrak menjerit histeris.

Korban diketahui mengalami luka berat pada bagian kepala sehingga korban seketika tewas di tempat kejadian.

Massa di sekitar yang mengetahui kejadian tersebut juga beramai - ramai meluapkan emosinya dengan merusak kendaraan truk tanah yang menabrak korban. Mengingat truk tanah melintas tidak pada jam operasional yang telah ditentukan sesuai Perda Bupati tentang larangan beroperasional di jam aktivitas warga.

Menurut saksi mata, Resti, penjaga konter mengatakan, saat itu kakak korban sedang membeli pulsa sedangkan adiknya berada di atas motor. Seketika mobil truk melintas lalu kakak korban berteriak mengetahui adiknya tertabrak.

Halaman:
1 2
      
