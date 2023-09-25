Jalan TB Simatupang Macet Akibat Pengerjaan Proyek Galian

JAKARTA - Kemacetan terjadi di kawasan Jalan TB Simatupang, tepatnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang mana kemacetan itu imbas adanya proyek galian pekerjaan jalan di kawasan jalan tersebut.

Informasi itu salah satunya diunggah oleh akun Instagram @jktinfo pada Senin (25/9/2023) pagi tadi. Tampak dalam unggahan fotonya, penumpukan akibat kemacetan kendaraan terjadi di kawasan Jalan TB Simatupang, tepat di sekitar Gedung Antam.

Kemacetan itu terjadi dari arah Pasar Minggu atau Lebak Bulus mengarah ke Pasar Rebo. Kemacetan terjadi lantaran adanya pekerjaan jalan di kawasan tersebut hingga membuat kawasan itu lebih macet dibandingkan biasanya.