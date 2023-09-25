Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pabrik Cokelat BT Cocoa di Tangerang Terbakar, Hanguskan Ruang Produksi dan Kantor

Irfan Maulana , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |10:30 WIB
Pabrik Cokelat BT Cocoa di Tangerang Terbakar, Hanguskan Ruang Produksi dan Kantor
Kebakaran pabrik coklat BT Cocoa/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Perusahaan pengelolaan cokelat, PT Bumitangerang mesindo Tama atau BT Cocoa di Jalan Dipati Unus, Kelurahan Cibodas, Kecamatan cibodas, Kota Tangerang terbakar, Senin, (25/9/2023). Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang, Gufron Falfeli menuturkan peristiwa itu terjadi pada pukul 05.12 WIB pagi.

 BACA JUGA:

"Jenis yang terbakar ruang kantor dan produksi. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Jumlah korban nihil," kata dia dalam keterangannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174964/kebakaran-IKxJ_large.jpg
Kebakaran Rumah Kontrakan di Jaksel Diduga Akibat Tabung Gas Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3174959/kebakaran-VkdE_large.jpg
Saat Personel Polri-TNI Sinergi Berjibaku Padamkan Api di Kompleks Kodam Lama Jayapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174954/kebakaran-TjFA_large.jpg
Rumah Kontrakan di Jaksel Terbakar, 9 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174932/kebakaran-qTaU_large.jpg
Kebakaran Lahap 22 Rumah di Kodam Lama Jayapura, Polisi Kerahkan Tiga Unit Rantis AWC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/18/3174338/viral-Ij9t_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Hebat Landa Kilang Minyak Milik Chevron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174252/kebakaran-Ufzd_large.jpg
Warteg di Kemayoran Terbakar, 9 Unit Damkar Dikerahkan Jinakkan Api
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement