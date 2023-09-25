Pabrik Cokelat BT Cocoa di Tangerang Terbakar, Hanguskan Ruang Produksi dan Kantor

JAKARTA - Perusahaan pengelolaan cokelat, PT Bumitangerang mesindo Tama atau BT Cocoa di Jalan Dipati Unus, Kelurahan Cibodas, Kecamatan cibodas, Kota Tangerang terbakar, Senin, (25/9/2023). Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang, Gufron Falfeli menuturkan peristiwa itu terjadi pada pukul 05.12 WIB pagi.

"Jenis yang terbakar ruang kantor dan produksi. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Jumlah korban nihil," kata dia dalam keterangannya.