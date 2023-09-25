KAI Commuter Minta Maaf Lantaran Perjalanan KRL Bogor - Jakarta Kota Alami Gangguan

JAKARTA - Perjalanan sejumlah rangkaian kereta rel listrik (KRL) rute Bogor-Jakarta Kota mengalami gangguan pada Senin (25/9/2023) pagi.

Akibat kejadian tersebut sejumlah pengguna KRL mengeluhkan kejadian tersebut melalui berbagai kolom komentar di media sosial.

Sejumlah pengguna KRL dalam keluhannya di media sosial menyebutkan rangkaian kereta sempat berhenti sekitar kurang lebih 20 menit.

Menjawab keluhan dari para pengguna KRL, pihak KAI Commuter dalam akun Twitter (X) @CommuterLine memberikan beberapa kali respon dalam cuitannya.

"#InfoLintas Terdapat pengecekan rangkaian KA 1119 (Bogor-Jakarta Kota) di antara Stasiun Manggarai-Cikini. Saat ini masih dalam penanganan petugas. Perjalanan KA menunggu aman untuk melintas. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," cuit akun tersebut Pukul 08.56 WIB.

"#InfoLintas Info lanjut KA 1119 (Bogor-Jakarta Kota) dapat melanjutkan perjalanan kembali sampai Stasiun Gondangdia dan dilakukan pengecekan lebih lanjut di Depo Bukit Duri. Perjalanan KA saat ini masih dalam proses penguraian kepadatan di lintas. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis akun tersebut lagi pukul 09.08 WIB.