HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berpenampilan Seksi saat Diperiksa Kasus Film Porno, Sisakeee: Saya Deg-degan Sedikit!

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |10:43 WIB
Berpenampilan Seksi saat Diperiksa Kasus Film Porno, Sisakeee: Saya Deg-degan Sedikit!
Sisakeee Diperiksa di Polda Metro/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Fransiska Candra Novitasari alias Siskaeee menyambangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus film porno, Senin (25/9/2023).

"Deg-degan mungkin sedikit, tapi karena udah pernah menjalani BAP (Berita acara pemeriksaan) seperti ini sebelumnya jadi ya sudah aman," kata Siskaeee kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin (25/9/2023).

Pantauan di lokasi, Siskaeee datang dengan memakai pakaian kaos lengkap dengan masker dan berkacamata.

Meski begitu, Siskaeee mengaku siap memberikan keterangan dengan membawa sejumlah bukti yang sudah dia pegang di map berwarna biru.

"Sudah (bawa bukti). Saya harus kasih ke penyidik dulu, baru nanti aku kasih," ungkapnya.

Sebelumnya, polisi telah memeriksa 13 dari 16 pemeran film porno yang dibuat rumah produksi di Jakarta Selatan yang dibongkar.

Ade menjelaskan, bahwa sejumlah saksi tersebut diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi fakta atas kasus film porno yang sebelumnya berhasil diungkap.

Keterangan para pemeran tersebut, kata Ade, diperlukan guna menguak fakta peristiwa yang terjadi dari dugaan tindak pidana tersebut.

"Bahwa talent wanita maupun pria merupakan saksi fakta. Jadi keterangannya perlu diambil keterangannya dalam kapasitas menguak fakta peristiwa yang terjadi dari dugaan tindak pidana yang kita ungkap," jelasnya.

Dalam kasus ini, ada sebanyak 5 orang berhasil ditangkap dengan meraup keuntungan hingga Rp500 juta selama setahun lamanya beroperasi.

Kelima tersangka diketahui berinisial I sebagai prodused, sutradara, admin website hingga pemilik rumah produksi di antaranya JAAS sebagai kameramen; AIS sebagai editor, AT sebagai sound enginering serta SE sebagai sekretaris dan juga pemeran wanita.

Tercatat, sudah ada 10 ribu pengguna yang mau menikmati film-film porno tersebut. Para pengguna ini mendapatkan pilihan tarif untuk menikmati film porno tersebut.

