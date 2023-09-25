KRL Bogor Jakarta Kota Alami Gangguan, KAI Commuter Minta Maaf

JAKARTA - Perjalanan sejumlah rangkaian kereta rel listrik (KRL) rute Bogor-Jakarta Kota mengalami gangguan pada Senin (25/9/2023) pagi.

Akibat kejadian tersebut sejumlah pengguna KRL mengeluhkan kejadian tersebut melalui berbagai kolom komentar di media sosial.

Sejumlah pengguna KRL dalam keluhannya di media sosial menyebutkan rangkaian kereta sempat berhenti sekitar kurang lebih 20 menit.

Menjawab keluhan dari para pengguna KRL, pihak KAI Commuter dalam akun Twitter (X) @CommuterLine memberikan beberapa kali respon dalam cuitannya.