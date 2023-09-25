Ketika Polisi Kejar Maling Motor hingga ke Tengah Sawah di Bekasi

BEKASI - Anggota Binmaspol Polsek Cabangbungin, Polres Metro Bekasi Aipda Priyonggo, melakukan pengejaran terhadap pelaku curanmor hingga ke tengah sawah. Peristiwa terjadi di wilayah Kampung Sukaringin, Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jumat, 22 September 2023.

Priyonggo mengatakan, saat itu dia sedang berpatroli di wilayah tersebut. Mengetahui bahwa pelaku sedang di kejar oleh warga, dirinya ikut membantu pengejaran.

"Ketika itu (pelaku) ada tiga orang berupaya kabur, saya fokus kejar yang dua orang, waktu itu posisi pas sholat jumat sepi," ucap Priyonggo, saat dikonfirmasi, Senin (25/9/2023).

Ia mengatakan, pengejaran itu menurut berjarak hingga tujuh kilometer. Namun dua orang pelaku berhasil ditangkap, sedangkan satunya melarikan diri.

Dia menceritakan, ketika pelaku terjatuh, dua orang yang ada di motor itu langsung melarikan diri hingga ke tengah sawah. Dirinya sempat melepaskan tembakan peringatan yang membuat pelaku berhenti untuk menyerah.

"Pelaku terjatuh karena kepepet motor lain hingga dia jatuh di sawah, lalu dia kabur di sawah saya kejar. Pelaku berhenti pas saya keluarkan tembakan peringatan, warga yang berdatangan langsung bantu menangkap pelaku," katanya.

Sementara itu, korban Ali Rohali, menceritakan ketika motornya akan digasak oleh tiga orang pelaku. Dirinya saat itu sedang beristirahat bersama istrinya di warung sambil membeli minuman.