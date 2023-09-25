Siskaeee Akui Jadi Pemeran Utama Film Bokep Kramat Tunggak

JAKARTA - Selebgram Fransiska Candra Novitasari alias Siskaeee mengaku hanya bermain satu film di rumah produksi konten video porno di kawasan jakarta Selatan.

Siskaeee mengatakan, dirinya hanya bermain di film porno Kramat Tunggak yang disutradarai oleh Irwansyah.

"Satu doang satu judul. Iya betul (Kramat Tunggak," kata Siskaeee saat memenuhi panggilan penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya, Senin (25/9/2023).

Kemudian Siskaeee datangi Polda Metro Jaya hari ini dengan didampingi teman dan saudaranya. Siskaeee datang pukul 09.55 WIB dengan menggunakan dress berwarna coklat dan sepatu berwarna putih hitam.

Siskaeee mengatakan dirinya siap untuk diperiksa penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus. Meski sedikit ded degan dia akan menjalani pemeriksaan karena pernah menjalani BPA dari pihak kepolisan.

"Aku siap diperiksa, tidak menggunakan. Aku bersama teman dan saudara," pungkasnya.

Sebelumnya, polisi telah memeriksa 13 dari 16 pemeran film porno yang dibuat rumah produksi di Jakarta Selatan yang dibongkar.

Ade menjelaskan, bahwa sejumlah saksi tersebut diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi fakta atas kasus film porno yang sebelumnya berhasil diungkap.

Keterangan para pemeran tersebut, kata Ade, diperlukan guna menguak fakta peristiwa yang terjadi dari dugaan tindak pidana tersebut.

"Bahwa talent wanita maupun pria merupakan saksi fakta. Jadi keterangannya perlu diambil keterangannya dalam kapasitas menguak fakta peristiwa yang terjadi dari dugaan tindak pidana yang kita ungkap," jelasnya.

Dalam kasus ini, ada sebanyak 5 orang berhasil ditangkap dengan meraup keuntungan hingga Rp500 juta selama setahun lamanya beroperasi.

Kelima tersangka diketahui berinisial I sebagai prodused, sutradara, admin website hingga pemilik rumah produksi di antaranya JAAS sebagai kameramen; AIS sebagai editor, AT sebagai sound enginering serta SE sebagai sekretaris dan juga pemeran wanita.

Sebanyak 10 ribu pengguna sudah menikmati film-film porno tersebut. Para pengguna ini mendapatkan pilihan tarif untuk menikmati film porno tersebut.