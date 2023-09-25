Polisi Periksa 2 Saksi Kasus Penganiayaan Wanita hingga Tewas di Bogor

BOGOR - Polisi masih melakukan penyelidikan kasus penganiayaan wanita berinisial RS (20), di wilayah Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Polisi akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi dalam kasus tersebut.

"Saksi-saksi yang sudah diperiksa 6 orang. Hari ini akan dilakukan 2 orang pemeriksaan saksi," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila kepada wartawan, Senin (25/9/2023).

BACA JUGA:

Selain itu, terhadap korban sudah dilakukan proses autopsi untuk memastikan luka dan penyebab kematiannya. "Korban telah dilakukan autopsi namun hasil resmi belum keluar," tambahnya.

Terkait terduga pelaku, lanjut Rizka, sudah diketahui identitas. Saat ini, polisi masih berupaya maksimal menangkap terduga pelaku penganiayaan. "Tim gabungan masih maksimal untuk tangkap pelaku," tutupnya.

BACA JUGA:

Sebelumnya, seorang wanita berinisial RS tewas diduga menjadi korban penganiayaan di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Sabtu 23 September 2023. Adapun, korban ditemukan oleh warga dalam kondisi luka parah pukul 01.00 WIB.