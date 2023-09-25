Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Empat Kali Batal, PN Bekasi Kembali Gelar Sidang Wowon Cs Hari Ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |11:38 WIB
Ruang tahanan Wowon Cs di PN Bekasi
JAKARTA - Majelis Hakim kembali menggelar sidang tuntutan dalam perkara kasus pembunuhan berencana Wowon Cs di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Senin (25/9/2023).

Sidang hari ini merupakan yang ke-5, yang mana empat sidang sebelumnya harus ditunda.

Pantauan MNC Portal Indonesia, nampak Wowon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan M Dede Solehudin, telah berada di ruang tahanan PN Bekasi. Ketiganya menempati ruangan itu bersama tahanan lain.

Wowon Cs, nampak mengenakan pakaian berwarna putih dibalut rompi bertuliskan Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

"Iya ada di dalam itu Wowon," ucap salah satu petugas ruang tahanan, Senin (25/9/2023).

Dalam sidang sebelumnya yang digelar pada Senin 18 September 2023, JPU kembali batal membacakan tuntutan kepada para pelaku pembunuh berantai itu.

JPU Omar Syarif Hidayat mengungkapkan bahwa alasan sidang harus ditunda lantaran berkas belum siap. Alasan ini juga yang dikeluarkan oleh JPU saat batal membacakan tuntutan pada 29 Agustus, 5 September 2023, dan 12 September 2023.

“Untuk tuntutan masih dalam proses penyusunan, kami minta waktu satu minggu lagi Yang Mulia,” kata Omar Syarif Hidayat, di Ruang Sidang Sari II pada PN Bekasi.

Mendengar pernyataan dari JPU, Hakim Ketua Suparna meminta JPU agar tidak berlarut-larut dalam menyusun berkas penuntutan.

Kendati demikian, Suparna tetap mengabulkan permohonan penundaan tuntutan. Suparna mengatakan bahwa permohonan penundaan ini merupakan yang terakhir.

“Oke ya. Untuk terdakwa dan kuasa hukum, Jaksa belum siap dengan tuntutannya, jadi kita kasih kesempatan satu kali lagi minggu depan. Sidang kita tunda Senin, 25 September 2023,” ujar Suparna.

