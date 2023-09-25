TPA di Kampung Buwek Bekasi Masih Terbakar, Lima Unit Mobil Damkar Dikerahkan

BEKASI - Pemadam Kebakaran (Damkar) masih berjibaku memadamkan api di lokasi Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Kampung Buwek, Desa Sumber Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi kebakaran. Petugas menurunkan lima mobil untuk memadamkan api.

Kabid Pemadaman dan penyelamatan, Mulyadi HS mengatakan, untuk memadamkan api, tiga unit mobil damkar menyemprotkan air dari atas Jalan Tol. Sedangkan dua mobil lainnya disiagakan di lokasi.

"Ya sedang pemadaman, hari ini ada lima unit yang diterjunkan mas. Tiga unit dari jalan tol dan dua unit di TKP," kata Mulyadi saat di hubungi MNC Portal Indonesia, Senin (25/9/2023).

Dirinya mengatakan, proses hari ini lebih menekankan penyemprotan air ke titik sumber api yang berada di bawah tumpukan sampah. Sebab jika masalah itu dibiarkan khawatir api kembali merembet.

"Karena objeknya sampah, di atas padam di bawah masih ada apinya tuh. Jadi yang dikhawatirkan api di bawah ini bisa sewaktu-waktu muncul lagi," katanya.

Diketahui, kebakaran itu terjadi sejak Sabtu (23/9/2023) pukul 21. 00 WIB malam. Namun, saat itu api sempat dipadamkan oleh pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi, pada pukul 22.00 WIB.

"Belum tau itu timbul asap aja karena itu dari sebrang sanah, jadi emang karena anginnya dari sana jadi api mengarah kes ini," ujar Ketua RT setempat bernama Eli Sanusi, Minggu (24/9/2023).