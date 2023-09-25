Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sidang Tuntutan Wowon Cs Kembali Ditunda

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |15:01 WIB
Sidang Tuntutan Wowon Cs Kembali Ditunda
Sidang tuntutan Wowon cs kembali ditunda. (MPI/Danandaya Arya Putra)
A
A
A

 

BEKASI - Majelis Hakim kembali menggelar sidang tuntutan dalam perkara kasus pembunuhan berencana Wowon cs di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Senin (25/9/2023). Namun, sidang pada hari ini kembali di tunda.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Wowon Cs keluar dari ruang tahanan PN Bekasi sekitar pukul 14.08 WIB. Ketiga digiring petugas menuju ruang sidang dengan tangan diborgol.

"Iya sehat," singkat Wowon saat memasuki ruang sidang, Senin (25/9/2023).

Dalam sidang hari ini, hakim memberikan memberikan kesempatan terakhir kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk pembacaan tuntutan terhadap tiga terdakwa. Namun, JPU beralasan berkas belum siap. Alasan tersebut sama seperti 4 sidang sebelumnya.

"Ini yang ke-5 ya, belum selesai. Teman-teman kerjanya apa lima kali loh," kata Hakim Ketua Suparna.

Sidang akan kembali digelar untuk yang ke-6 kalinya pada Senin 2 Oktober 2023. Hakim meminta dalam sidang ke-6, JPU harus sudah siap menyusun berkas tuntutan.

Dalam sidang sebelumnya pada Senin (18/9/2023), JPU kembali batal membacakan tuntutan kepada Wowon Cs.

JPU Omar Syarif Hidayat mengungkapkan, alasan sidang harus ditunda lantaran berkas belum siap. Alasan ini juga yang dikeluarkan oleh JPU saat batal membacakan tuntutan pada 29 Agustus, 5 September 2023, dan 12 September 2023.

“Untuk tuntutan masih dalam proses penyusunan, kami minta waktu satu minggu lagi Yang Mulia,” kata Omar Syarif Hidayat, di Ruang Sidang Sari II pada PN Bekasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173291/viral-m0OD_large.jpg
Heboh! Pelajar SMP Tewas Dianiaya Teman di Dalam Kelas dengan Gunting Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172260/mayat-UFL6_large.jpg
Tali Tas yang Digunakan Suami Bunuh Istri di Jakbar Disita Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172246/pembunuhan-q8B5_large.jpg
Terungkap! Bunuh Istri, Pria di Jakbar Jerat Lehernya dengan Tali Tas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172155/pembunuhan_kacab_bank_bumn-BFDL_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Polda Metro Koordinasi ke Bareskrim Buru EG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement